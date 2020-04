Il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm che proroga, fino al prossimo 3 maggio, le misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Librerie e negozi di vestiti per bambini riapriranno appena dopo Pasqua. Arriva la proroga dal 14 aprile al 3 maggio del «lockdown» per ridurre il contagio da Coronavirus. Il dpcm conferma tutte le misure che limitano gli spostamenti e le attività produttive. Queste le novità: dal 14 aprile riparte il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, e riaprono le librerie e i negozi di vestiti per bambini e neonati, ovviamente solo nel caso in cui potranno garantire tutte le regole di sicurezza. Via libera anche al taglio dei boschi.

Dpcm 10 aprile 2020