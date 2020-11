Il Coronavirus fa un’altra vittima in Molise, si tratta di un 74enne di Cerro al Volturno. Sale così a 82 il numero delle vittime. A darne notizia è stato il sindaco del paese Remo Di Anni con un post sulla pagina Fb del Comune.

“Purtroppo è giunta la triste notizia del decesso di un nostro concittadino Positivo al Covid -19, ricoverato in terapia intensiva a Campobasso. Siamo vicini ai familiari in questo triste momento. Ricordiamo a tutta la cittadinanza di non abbassare la guardia e di rispettare tutte le misure di protezione disposte dal governo centrale. È obbligatorio l’uso della mascherina e occorre rispettare il distanziamento sociale. Restiamo a disposizione di tutti i cittadini che saranno puntualmente informati“.