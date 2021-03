ASREM – Il bollettino ufficiale del 27 marzo 2021 delle ore 18,00.

Oggi, in Molise, si registrano tre decessi. Si tratta di una donna di 60 anni di Bojano deceduta nel proprio domicilio, un uomo di 90 anni di Campobasso ricoverato in Malattie infettive e una donna di 67 anni di San Martino in Pensilis deceduta in Terapia intensiva ieri ma registrata solo oggi dall’Asrem.

Quindi, salgono a 434 i pazienti deceduti con Coronavirus, 319 nella provincia di Campobasso, 104 nella provincia di Isernia e 11 di altra regione.

Mentre i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Molise sono 77. Ma vediamo la situazione nel dettaglio. Si registrano 10 casi a Termoli, 9 a Campobasso, 7 a Petacciato, 6 a Limosano, 5 a Bojano e Cercemaggiore, 4 a Colletorto e Santa Croce di Magliano, 3 a Civitacampomarano, Isernia e Pietrabbondante, 2 a Castropignano e Longano, 1 a Busso, Cerro al Volturno, Isole Tremiti, Jelsi, Montaquila, Montenero di Bisaccia, San Donato Milanese, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Sant’Agapito, Sant’Angelo Limosano, Toro, Trivento e Venafro.

Dunque, i positivi attualmente sono 1.048 in Molise, 707 in provincia di Campobasso, 336 in provincia di Isernia e 5 di fuori regione.

Sono 12.248 i tamponi positivi, di cui 8.755 nella provincia di Campobasso, 3.429 in quella di Isernia e 64 persone di fuori regione. Sono 913 i tamponi refertati nelle ultime 24 ore, mentre sono 165.470 i tamponi fin qui processati, 135.440 dei quali negativi.

Oggi si registrano 8 ricoveri: 2 nell’area grigia del PS del “San Timoteo” di Termoli e 6 in Malattie infettive al “Cardarelli” di Campobasso. Si registrano anche 5 dimessi.

Al “Cardarelli” di Campobasso quindi ora ci sono 74 pazienti ricoverati: 64 in “Malattie infettive” e 10 in “Terapia intensiva”. Mentre ci sono 6 pazienti ricoverati al “San Timoteo” di Termoli, 3 pazienti ricoverati al “Gemelli Molise” e 6 pazienti ricoverati al Neuromed di Pozzilli.

Le persone in isolamento sono 3.822.

Oggi si registrano 65 guariti e quindi in totale i pazienti dichiarati ufficialmente guariti sono 10.754 di cui 7.717 della provincia di Campobasso, 2.989 della provincia di Isernia e 48 di fuori regione.

Infine, le visite domiciliari effettuate dalle USCA in Molise sono 1.557 a Bojano, 1.443 a Larino, 109 a Termoli, 1.507 a Venafro, 403 a Riccia e 376 a Agnone per un totale di 5.395 visite.