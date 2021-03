ASREM – Il bollettino ufficiale del 25 marzo 2021 delle ore 18,00.

Oggi, in Molise, si registra un solo decesso. Si tratta di un uomo di 86 anni di Campomarino ricoverato in Malattie infettive.

Quindi, salgono a 428 i pazienti deceduti con Coronavirus, 313 nella provincia di Campobasso, 104 nella provincia di Isernia e 11 di altra regione.

Mentre i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Molise sono 54. Ma vediamo la situazione nel dettaglio. Si registrano 10 casi a Campobasso, 9 a Limosano, 6 a Isernia, 4 a Larino e Termoli, 3 a Trivento, 2 a Agnone, Bonefro, 1 a Baranello, Busso, Campomarino, Cercemaggiore, Frosolone, Guardialfiera, Macchia d’Isernia, Pescolanciano, Pietrabbondante, Rionero Sannitico, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Santa Maria del Molise e Toro.

Dunque, i positivi attualmente sono 1.059 in Molise, 711 in provincia di Campobasso, 345 in provincia di Isernia e 3 di fuori regione.