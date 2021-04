ASREM – Il bollettino ufficiale dell’8 aprile 2021 delle ore 18,00.

Oggi, in Molise, si registra un altro decesso. Si tratta di un uomo di 57 anni di Santa Croce di Magliano deceduto in Terapia intensiva ieri, ma registrato oggi dall’Asrem.

Quindi, salgono a 455 i pazienti deceduti con Coronavirus, 338 nella provincia di Campobasso, 106 nella provincia di Isernia e 11 di altra regione.

Mentre i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Molise sono 43. Si registrano 14 casi a Campobasso, 7 a Matrice, 4 a Jelsi,

Dunque, i positivi attualmente sono 662 in Molise, 494 in provincia di Campobasso, 161 in provincia di Isernia e 7 di fuori regione.

Sono 12.535 i tamponi positivi, di cui 8.994 nella provincia di Campobasso, 3.474 in quella di Isernia e 67 persone di fuori regione. Sono 597 i tamponi refertati nelle ultime 24 ore, mentre sono 170.597 i tamponi fin qui processati, 139.926 dei quali negativi.