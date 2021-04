ASREM – Il bollettino ufficiale del 10 aprile 2021 delle ore 18,00.

Oggi, in Molise, si registra un altro decesso. Si tratta di una donna di 64 anni di Provvidenti deceduta in Terapia intensiva ieri, ma registrata oggi dall’Asrem.

Quindi, salgono a 456 i pazienti deceduti con Coronavirus, 339 nella provincia di Campobasso, 106 nella provincia di Isernia e 11 di altra regione.

Mentre i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Molise sono 38. Si registrano 7 casi a Campobasso, 5 Bagnoli del Trigno e Isernia, 3 a Carovilli e Montenero Valcocchiara, 2 a Pesche, Rionero Sannitico e Termoli, 1 a Agnone, Bojano, Cantalupo nel Sannio, Castelpetroso, Montefalcone nel Sannio, San Giuliano del Sannio, Sepino, Venafro e Vinchiaturo.

Dunque, i positivi attualmente sono 669 in Molise, 484 in provincia di Campobasso, 178 in provincia di Isernia e 7 di fuori regione.

Sono 12.627 i tamponi positivi, di cui 9.050 nella provincia di Campobasso, 3.510 in quella di Isernia e 67 persone di fuori regione. Sono 651 i tamponi refertati nelle ultime 24 ore, mentre sono 171.801 i tamponi fin qui processati, 140.963 dei quali negativi.

Oggi si registra 1 ricovero e 2 dimissioni nel reparto di Malattie infettive del “Cardarelli” di Campobasso, mentre 2 pazienti sono stati tasferiti da Malattie infettive in Terapia intensiva.

Al “Cardarelli” di Campobasso quindi ora ci sono 56 pazienti ricoverati: 46 in “Malattie infettive” e 10 in “Terapia intensiva”. Mentre ci sono 2 pazienti ricoverati al “San Timoteo” di Termoli, 3 pazienti ricoverati al “Gemelli Molise” e 3 pazienti ricoverati al “Neuromed” di Pozzilli.

Le persone in isolamento sono 2.080.

Oggi si registrano 59 guariti e quindi in totale i pazienti dichiarati ufficialmente guariti sono 11.490 di cui 8.215 della provincia di Campobasso, 3.226 della provincia di Isernia e 49 di fuori regione.

Infine, le visite domiciliari effettuate dalle USCA in Molise sono 1.688 a Bojano, 1.508 a Termoli, 578 a Larino, 2.321 a Venafro, 471 a Riccia e 411 a Agnone per un totale di 6.977 visite.