ASREM – Il bollettino ufficiale del 26 marzo 2021 delle ore 18,00.

Oggi, in Molise, si registrano tre decessi. Si tratta di un uomo di 49 anni di Termoli ricoverato in Terapia intensiva, una donna di 79 anni di Guglionesi ricoverata in Malattie infettive e infine un uomo di 77 anni di Santa Croce di Magliano deceduto in Tepaia intensiva ieri ma registrato solo oggi dall’Asrem.

Quindi, salgono a 431 i pazienti deceduti con Coronavirus, 316 nella provincia di Campobasso, 104 nella provincia di Isernia e 11 di altra regione.

Mentre i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Molise sono 31. Ma vediamo la situazione nel dettaglio. Si registrano 13 casi a Casacalenda, 4 a Campomarino, 2 a Cercemaggiore, Jelsi, Provvidenti e Termoli, 1 a Agnone, Bonefro, Campobasso, Colletorto, Petacciato e San Martino in Pensilis.

Dunque, i positivi attualmente sono 1.009 in Molise, 666 in provincia di Campobasso, 340 in provincia di Isernia e 3 di fuori regione.

Sono 12.171 i tamponi positivi, di cui 8.692 nella provincia di Campobasso, 3.417 in quella di Isernia e 62 persone di fuori regione. Sono 277 i tamponi refertati nelle ultime 24 ore, mentre sono 164.557 i tamponi fin qui processati, 134.692 dei quali negativi.

Oggi si registrano 2 ricoveri e altrettanti dimessi, mentre 1 paziente è stato trasferito da Malattie infettive in Terapia intensiva.

Al “Cardarelli” di Campobasso quindi ora ci sono 73 pazienti ricoverati: 62 in “Malattie infettive” e 11 in “Terapia intensiva”. Mentre ci sono 9 pazienti ricoverati al “San Timoteo” di Termoli, 3 pazienti ricoverati al “Gemelli Molise” e 6 pazienti ricoverati al Neuromed di Pozzilli.

Le persone in isolamento sono 3.779.

Oggi si registrano 48 guariti e quindi in totale i pazienti dichiarati ufficialmente guariti sono 10.689 di cui 7.669 della provincia di Campobasso, 2.972 della provincia di Isernia e 48 di fuori regione.

Infine, le visite domiciliari effettuate dalle USCA in Molise sono 1.548 a Bojano, 1.432 a Larino, 109 a Termoli, 1.505 a Venafro, 390 a Riccia e 372 a Agnone per un totale di 5.356 visite.