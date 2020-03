Il presidente del Consiglio regionale del Molise, Salvatore Micone, comunica che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari è convocata, con carattere d’urgenza, per lunedì 9 marzo alle ore 10.00, presso la sede di Palazzo D’Aimmo, per la programmazione dei lavori dell’Assemblea, alla luce di quanto disposto dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 e 4 marzo 2020, contenenti disposizioni per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.