Buone notizie dal bollettino Asrem di questa mattina, lunedì 6 aprile, relativo al numero dei contagiati in Molise. Dalla serata di ieri fino alle ore 12 di oggi, il numero dei positivi al Covid è rimasto fermo a 222. I tamponi processati sono 1609, di cui 1387 negativi. Sono 24 i pazienti ricoverati nel reparto di Malattie Infettive del ‘Cardarelli’ di Campobasso, 4 quelli in terapia intensiva, 1 in quella sub intensiva. Il numero delle vittime è 13.

Dati Covid-19 – 5 aprile 2020