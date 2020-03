“Il rallentamento c’è. Assistiamo a un appiattimento della curva, non ci sono ancora segnali di discesa ma va meglio. Le importanti misure stanno mostrando i loro effetti. Arriviamo a Pasqua e poi guardiamo i dati per stabilire come procedere”. A spiegarlo in un’intervista a Repubblica, è Silvio Brusaferro, presidente Istituto superiore di sanità. Dunque, per altre due settimane, gli italiani dovranno resistere e rimanere a casa.