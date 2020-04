Il numero dei contagiati in Molise, bollettino Asrem ore 18.00, rimane a quota 204. Gli infettati in più rispetto a venerdì sono 34. Cinque nuovi casi si sono aggiunti dopo la pubblicazione dell’ultimo bollettino Asrem. I tamponi processati rimangono 1491, di cui 1287 negativi. Sono 22 i pazienti ricoverati nel reparto di Malattie Infettive del ‘Cardarelli’ di Campobasso, 5 quelli in terapia intensiva, 1 in quella sub intensiva. Il numero delle vittime è 11. Il boom

AGGIORNAMENTO DATI COVID-19 al 4 aprile 2020