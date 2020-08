Ancora notizie negative dal bollettino Asrem di oggi, martedì 18 agosto, altre sei persone positive in Molise: 2 a Campobasso (legate al cluster Grecia), 2 a Termoli (rientrate da vacanza in Grecia) e 2 a Forlì del Sannio (marocchini rientrati dal Marocco). I tamponi processati sono stati 249. Con i casi registrati oggi, il numero dei positivi sale a 50. Sono 61 le persone in isolamento e nessuno in sorveglianza. Non ci sono persone ricoverate in Malattie Infettive al ‘Cardarelli’ di Campobasso.