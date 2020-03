Per contrastare il diffondersi del Coronavirus e per far si che si rispettino le disposizioni messe in campo per tutelare la salute pubblica, alcuni locali del centro storico hanno deciso di chiudere temporaneamente i battenti. Decisione presa a malincuore, ma necessaria, sia per preservare la salute del personale che lavora a contatto con il pubblico, sia per evitare l’assembramento di ragazzi che potrebbe diventare ingestibile.

I titolari di un lounge bar e di una birreria hanno diramato un avviso su Facebook con il quale avvertono che resteranno chiusi a causa dell’emergenza Coronavirus per tutto il tempo necessario. Un atto di grande responsabilità che fa onore a chi già lotta tutti i giorni per non essere sopraffatto dalla crisi economica.

Altre attività hanno deciso di lavorare solo su ordinazione, effettuando consegne a domicilio. C’è anche chi ha deciso di rimanere aperto, attenendosi scrupolosamente alle regole dettate dall’Istituto Superiore di Sanità. L’auspicio è che, questa scelta estrema, sia utile a far comprendere, a chi ancora ha dei dubbi, la gravità della situazione che stiamo vivendo.