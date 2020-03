A seguito delle ultime notizie inerenti il caso di Coronavirus a Montenero di Bisaccia (anche se sono ancora in corso le analisi sul secondo tampone effettuato sulla paziente), il sindaco Nicola Travaglini ha immediatamente convocato gli assessori e i Capi-Settore per un incontro urgente. Nel tardo pomeriggio di ieri c’è stata una riunione in Municipio per seguire in tempo reale gli sviluppi della vicenda. A tale scopo sono ovviamente in corso contatti costanti con tutti gli enti interessati.

Si informa che al fine di sanificare gli ambienti scolastici, il sindaco ha nel frattempo disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune di Montenero di Bisaccia, ivi comprese le scuole materne, statali e paritarie, e le sezioni primavera, per quattro giorni, da martedì 3 a venerdì 6 marzo 2020 (le scuole sono comunque chiuse il sabato), in attesa di ulteriori sviluppi.

Sono sospese per lo stesso periodo manifestazioni, iniziative o eventi che determinano concentrazione di persone in luoghi pubblici o privati, aperti o chiusi al pubblico, che possano determinare un rischio di tipo sanitario, incluse: manifestazioni, fiere ed eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico, le attività di spettacolo e similari, musicali, ecc., ivi comprese sale da ballo e i locali di intrattenimento.

Sono escluse dalla sospensione tutte le attività economiche, agricole, produttive, sanitarie e socio sanitarie, commerciali e di servizio, ivi compresi i pubblici esercizi, i mercati.

Pur mantenendo la dovuta prudenza necessaria in questi casi, come ad esempio lavarsi spesso le mani, evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce, non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che siano prescritti dal medico, pulire superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol, usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate, l’invito alla cittadinanza è quello di non alimentare inutili allarmismi.