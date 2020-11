Numeri che non lasciano ben sperare per il Molise dal bollettino Asrem odierno. Sono 78 i nuovi positivi su 667 tamponi processati e 4 decessi. 62 le persone ricoverate al Cardarelli di Campobasso: 55 in malattie infettive e 7 in terapia intensiva. Non ci sono guariti da segnalare. Dobbiamo dare conto di altri quattro decessi causati dal virus: un 50enne di Cantalupo, un 80enne di Guglionesi, una 91enne di Portocannone e una 86enne di Campobasso. Tutti pazienti ricoverati presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso, uno in terapia intensiva e tre in Malattie Infettive. Sale dunque a 60 il numero delle vittime da inizio pandemia in Molise. 11 ricoverati in ospedale.

I positivi sono: 1 persona di Agnone, 1 Bojano, 7 Campobasso, 4 Campomarino, 3 Cantalupo del Sannio, 2 Carovilli, 2 Casacalenda, 1 Casalciprano, 3 Castelpetroso, 2 Cercemaggiore, 1 Cerro al Volturno, 1 Colletorto, 1 Conca Casale, 1 Ferrazzano, 1 Gambatesa, 3 Guglionesi, 1 Isernia, 5 Larino, 1 Limena, 1 Mirabello Sannitico, 2 Montorio dei Frentani, 2 Palata, 2 Petacciato, 1 Poggio Sannita, 3 Portocannone, 1 Riccia, 1 Rionero Sannita, 3 Rotello, 1 San Giuliano di Puglia, 1 San Pietro Avellana, 1 Santa Croce di Magliano, 3 Spinete, 13 Termoli, 2 Vastogirardi.