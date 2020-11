Emergono ancora numeri preoccupanti dal consueto bollettino serale dell’Asrem: 147 nuovi positivi in Molise su 738 tamponi processati. Sale ancora il numero delle vittime che tocca quota 71. Oggi è deceduta una 85enne di Campobasso ricoverata in malattie infettive. Sono 9 i pazienti ricoverati in terapia intensiva e 59 nel reparto di malattie infettive. Da segnalare anche 12 guariti.