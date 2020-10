In questo triste momento, siamo vicini a Luciano Paduano, responsabile per l’organizzazione di Fratelli d’Italia in Molise, al quale esprimiamo sentimenti di vivo cordoglio per la perdita dell’amato padre. Alla famiglia tutta giungano le condoglianze dell’editore, del direttore e di tutta la redazione di Futuro Molise.