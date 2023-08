di G.C.

NOTA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE FRANCESCO ROBERTI E DEL VICESINDACO REGGENTE DI TERMOLI VINCENZO FERRAZZANO

Il presidente della Regione Molise Francesco Roberti, appresa la notizia dell’improvvisa scomparsa avvenuta in nottata del consigliere comunale del Comune di Termoli Nicolino Di Michele, ha inteso inviare le più sentite condoglianze ai famigliari.

“Ho dei bellissimi ricordi di Nick Di Michele, abbiamo condiviso cinque anni di opposizione al Comune di Termoli seduti fianco a fianco quando per lui era la prima volta che veniva eletto in Consiglio, gli riconosco una profonda onestà intellettuale. Sempre disponibile al dialogo e pronto a farsi carico delle istanze dei cittadini. Da Sindaco ho apprezzato la sua collaborazione e i suggerimenti che mi indicava nell’interesse del territorio. Alla famiglia Di Michele giunga il più profondo cordoglio in questo momento di grande dolore. Ci mancherà”.

Il Vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano a nome di tutta l’amministrazione comunale di Termoli esprime le più sentite condoglianze per l’improvvisa scomparsa del consigliere comunale Nicolino Di Michele avvenuta in nottata a Parma.

Al secondo mandato al Comune di Termoli, Nicolino Di Michele è stato sempre tra i più grandi difensori della cosa pubblica e promotore del bene comune distinguendosi tra i più attivi fautori del confronto e del dibattito pubblico durante tutte le attività consiliari.

“Affranti – ha commentato il Vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano – dalla notizia che ci è stata comunicata in mattinata, esprimo a nome dell’amministrazione comunale le più sentite condoglianze alla famiglia Di Michele. Con Nicolino nel corso di questi anni ci sono stati diversi momenti di confronto istituzionale, ma è sempre stato tra i primi sostenitori nella difesa degli interessi dei cittadini e della cosa pubblica. Oggi riconosciamo il suo impegno istituzionale, il suo senso del dovere e il lavoro che ha svolto in Comune a Termoli e ci stringiamo attorno alla famiglia affranta dal dolore per la sua prematura scomparsa”.