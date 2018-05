Partecipazione particolarmente proficua quella della Hidro Sport alla XXVI edizione della Coppa Mar Tirreno – XXIV Memorial Simeone Camalich, prestigioso meeting nazionale organizzato dalla società Nuoto Livorno; nella città labronica, la società molisana si è presentata ai nastri di partenza con 43 atleti, che si sono confrontati con un parterre di livello agonistico molto elevato.

Sono state 42 le squadre partecipanti, per la maggior parte espressione di società molto blasonate e di primissimo piano nel panorama del nuoto italiano; i portacolori gialloblu, come ormai accade spesso in competizioni di questo livello, non hanno affatto sfigurato e hanno portato a casa un totale di 15 medaglie, oltre ad una serie di piazzamenti molto interessanti. Nella classifica generale, la Hidro Sport si è piazzata al nono posto con 225 punti, alle spalle di squadre di assoluto rilievo, come la stessa Nuoto Livorno e la Cn Uisp Bologna (entrambe militanti in serie A) e di team con un numero di presenze gara molto elevato.

Tra gli Esordienti A spiccano gli ori di Antonio Iacovelli nei 100 farfalla e di Alisia D’Agnone nei 100 stile; per il primo, giunto in finale con il settimo tempo, la disputa di una gara superlativa che lo ha visto chiudere davanti a tutti con il tempo di 1’09’’77 (primato personale) mentre Alisia ha primeggiato in finale con il significativo crono di 1’04’’51 (primato personale.

Per lei anche un argento, conquistato nei 200 stile con 2’22’68. Argento e primato personale anche per Marco Di Lena nei 50 stile (28’’91) e Jacopo Varriano (Esordienti 1° anno), nei 200 stile (2’26’’98) e nei 100 dorso (1’14’’82). Sul gradino più basso del podio si sono accomodati invece Giorgia Picciano, autrice di due acuti con relativo personale, nei 200 stile (2’27’’00) e nei 50 stile (31’’54); due bronzi anche per Ermanno Tedeschi, uno nei 200 stile (2’15’’73 e miglior personale) e l’altro nella finale dei 100 stile (1’02’’16). Tra gli Esordienti A 1° anno ottimo terzo posto di Daniel Agostini nella finale dei 100 dorso, che migliora anche il suo tempo (1’15’’91).

Tanti i piazzamenti interessanti nella categoria: Giorgia Picciano nei 100 dorso ha conquistato il 3° posto con un interessante 1’15’’59 ma non ha potuto disputare la finale meritatamente conquistata a causa di un imprevisto, Alisia D’Agnone quarta nei 200 misti (2’46’’29), stesso piazzamento per Lorenza Santoro nei 50stile (32’’10 e primato personale), per Marco Di Lena nella finale 100 stile (1’02’’39), per Ermanno Tedeschi nei 200 misti (2’38’’28 e personale).

Un buon 5° posto invece per Chiara Storto nei 50 stile (33’’07 e personale), per Antonio Pio Iacovelli nei 200 stile (2’25’’15) e per Giuseppe Mariano nella finale dei 100 rana (1’24’’42); sesto Simone Silvestri nei 50 stile (30’’19) e ottavo nei 200 stile (2’27’’91) in entrambi i casi ritoccando il personale. Tra gli Esordienti A 1° anno, per Chiara Testa 5° posto e tempo personale nella finale dei 100 dorso (1’22’’24), nei 200 stile (2’42’’89) e nella finale dei 100 stile (1’13’’24); per Chiara Oriente un quinto posto nei 200 misti (2’59’’48) e un significativo progresso nei 100 delfino, chiusi in 1’26’’58, tempo che le consente di essere la prima riserva per la finale. Buon 5° posto anche per Jacopo Varriano nella finale dei 100 stile (1’06’’76 e personale).

Tra i Ragazzi, triplo colpo di Alessandra Arbotti nei 200 rana dove conquista l’argento, migliora il personale (2’46’’74) e stacca il pass per i Campionati Italiani Estivi di categoria. Un bronzo a testa e miglior personale per Emanuele Perlino nei 200 stile (2’02’’11) e Giuseppe Borrelli nei 200 farfalla (2’18’’69). Tra i piazzamenti, da segnalare il 4° posto di Alessandra Arbotti nella finale dei 100 rana (1’18’’30) e nei 200 misti (2’33’’48 e personale) e di Patrick Comodo nei 200 stile (2’02’’17); per lui anche un 7° posto e miglior personale nella finale dei 100 stile (56’’40).

Buone prestazioni anche per Andrea Staniscia, settimo nei 200 stile (2’11’’95 e personale), 8° nei 50 stile (27’’22 e personale) e con un ottimo crono nei 100 delfino (1’07’’37), per Davide Sabella, 7° nei 200 dorso (2’24’’25 e personale) e con un significativo personale di 1’04’’81 nei 100 dorso (prima riserva della finale), per Annalaura Mariano, personale e 7° posto nei 200 rana (2’56’’77) e Fiorella Colanzi settima nei 200 farfalla (2’35’’15). Molto bene anche Marco Gallesi, 4° nella finale dei 100 stile dove centra il personale con un ottimo 54’’99, 5° nei 50 stile (25’’25 e personale) e 4° nella finale dei 100 farfalla con un crono importante (1’00’’91 e personale); per Giuseppe Borrelli settimo posto e personale nella finale dei 100 farfalla (1’01’’70).

Tra gli Assoluti acuto di Francesco Gatti nei 100 dorso dove conquista il bronzo con 1’00’01; nonostante si divida tra studi universitari e piscina, l’atleta gialloblu è pienamente in grado di ottenere tempi di tutto rispetto al cospetto di avversari di livello molto elevato. Per lui ottimo riscontro anche nei 50 dorso con un settimo posto (28’’29); nella stessa categoria molto bene anche Giulia Calabrese, sesta nella finale dei 100 dorso (1’’07’’90), quarta nei 50 e 200 dorso (31’’75 e 2’29’’38).

Da segnalare, infine, le prestazioni, tra gli Juniores, di Elena Galasso, sesta nei 50 dorso con 32’’59 (primato personale), di Andrei Iannantuono, 8° nei 200 farfalla con 2’20’’55 (miglior personale) e Michela Storto 4^ nella finale dei 100 dorso (1’09’’61), 7^ nei 50 dorso (32’’6 e personale) e 6^ nei 200 dorso (2’33’’85).

“Risultati assolutamente soddisfacenti – ha commentato il presidente e tecnico della Hidro Sport, Toni Oriente – quelli maturati a Livorno, perché ottenuti in un contesto di livello elevatissimo. Si tratta di una kermesse di primissimo piano e siamo orgogliosi di aver saputo dire la nostra anche contro società molto blasonate. La determinazione e l’impegno dei ragazzi e di tutto lo staff in queste occasioni dà sempre buoni frutti”.