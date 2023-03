Al tavolo il presidente della Lega Basket Femminile Protani ed il coach dell’Italbasket 3×3 Capobianco

Si entra nel vivo dell’appuntamento aperto da una cerimonia di inaugurazione il 29 all’Arena. In cantiere diverse iniziative a latere

La prima palla a due sarà alle 12.30 di giovedì 30 marzo sul parquet dell’Arena, ma intanto a Campobasso il clima in prospettiva Final Eight di Techfind Coppa Italia di A1, La Molisana Cup, è già particolarmente effervescente. La macchina organizzativa della Magnolia Campobasso sta mettendo a punto tutti gli ultimi dettagli per dar vita ad un evento che faccia parlare di sé a lungo, come del resto era stato già nel 2019 quando il capoluogo di regione (allora nello scenario del PalaVazzieri) fu teatro della Final Eight di Coppa Italia di A2.

DOPPI LUSTRINI La kermesse, che vivrà una cerimonia inaugurale all’Arena a partire dalle 19 di mercoledì 29 marzo, sarà al centro di una conferenza stampa di presentazione in programma mercoledì 22 marzo, secondo giorno di primavera, a partire dalle ore 10.45 nello scenario della sala ‘Fermi’ all’Unimol. In quella circostanza – alla presenza del Presidente della Regione Molise Donato Toma, del presidente della Provincia di Campobasso Francesco Roberto e del sindaco del capoluogo Roberto Gravina, nonché del numero uno del Coni Molise Vincenzo D’Angelo, autorità istituzionali pronte a portare il loro messaggio ai presenti – al tavolo, assieme al presidente del club Antonella Palmieri, al coach Mimmo Sabatelli ed al capitano Stefania Trimboli, si ritroveranno il vertice della Lega Basket Femminile Massimo Protani, il coach dell’Italbasket maschile under 18 e delle nazionali Open (femminile e maschile) di 3×3 Andrea Capobianco ed il numero uno della Federbasket territoriale Giuseppe Amorosa.

L’appuntamento sarà l’occasione per introdurre alcuni dei principali temi dell’evento agli organi di informazione e far scattare, in maniera informale, il countdown in vista della tre giorni di competizione con quarti di finale giovedì 30 marzo, semifinali il giorno successivo e finalissima (senza alcuno scherzo alle spalle) il primo aprile.

TICKETING IN CORSO Nel frattempo, scaduto il periodo di prelazione per gli abbonati dei #fioridacciaio prosegue con speditezza la vendita di biglietti in vista dell’evento. Il club rossoblù ha previsto un abbonamento complessivo di 30 euro per l’intero evento (25 per gli abbonati Magnolia) con prezzo di 20 euro per la giornata dei quarti, 15 per le semifinali e 10 per la finale (quotati i primi due a 10 e 7,5 euro per gli abbonati). Nessun biglietto di ingresso per gli under 18 ed entrata simbolica ad un euro per gli over 65.

COME VERSTAPPEN E BAGNAIA Per quanti si recheranno all’Arena nei giorni di competizione tra il 30 marzo ed il primo aprile ci sarà la possibilità di provare – in maniera completamente gratuita – un simulatore di Formula1 e MotoGp con, al termine della tre giorni, i migliori tempi che saranno al centro di una cerimonia di premiazione. Due le sessioni quotidiane in previsione: al mattino tra le 9 e le 13 ed al pomeriggio tra le 15 e le 20. Questa, peraltro, è solo una delle tante iniziative che si affiancheranno alla kermesse.

CANTO DEGLI ITALIANI In occasione della finale del primo aprile, peraltro, il momento dell’inno nazionale sarà animato dal coro Jubilate diretto dal maestro Antonio Colasurdo, partnership resa possibile dal supporto dell’associazione talenti ed artisti molisani.