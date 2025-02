di Redazione

Dopo la vittoria in Coppa Italia di Eccellenza, la squadra di calcio U.s. Venafro sta riscuotendo molti consensi dalla propria città. Dalla tifoseria prima di tutto che non ha mai lasciato sola la compagine bianconera, soprattutto nei momenti difficili. Questa vittoria meritata ha scaldato ancora di più i cuori dei tifosi, tanto che per ricordare la data del 9 febbraio scorso, giorno della finale di Coppa Italia vinta dai ragazzi del presidente Nicandro Patriciello, hanno realizzato un video speciale con l’inno “genuino” così come descritto dall’ideatore, Gianni Di Chiaro.

In allegato il link del video.

https://www.facebook.com/reel/659060143215967 (11) Facebook