Al Venafro annullato per presunto fuorigioco il pari firmato da Sylla Sylla, decisione contestata da giocatori e panchina venafrani e costato il rosso a mister Camorani

VENAFRO : RONCONE, IANNIELLO, ZAVARONE, CIPRIANO, ROSSETTI, VELARDI, BIANCHI, MARTINO, PAGLIUCA,PAOLELLA, CAPO – A DISPOSIZIONE :VALENTE, GIULIANO, CIOLLI, TORPA, SYLLA SYLLA, FUSOTTO, FAMIANO

CAMPOBASSO : DI RIENZO,MARTINO, VANZAN, IOIO,CAVALLINI,FAZIO, FRUSCELLA, TRAORE’, RIPA, LA MONTAGNA, LOMBARI – A DISPOSIZIONE : PINTO, TIZZANI, DI LALLO, ANASTASIA, FRANCHI,COLANTUONO, CARBONE

RETE : ALL’11’ LOMBARI

Partita poco esaltante in Coppa Molise Dilettanti tra Venafro e Campobasso, con gli ospiti cui va il merito di aver trovato ad inizio match la zampata vincente col diagonale dal limite di Lombari, insaccatosi alla destra di Roncone. Dopodichè tanto ardore ed intensità a centrocampo, ma di affondi veri e tiri nella porta avversaria se ne son visti veramente pochi. In definitiva il Campobasso, che ha vinto con l’unico tiro nella rete venafrana, si è imposto soprattutto a centrocampo dov’è apparso più manovriero rispetto ai padroni di casa che hanno sì lottato senza mai riuscire però ad impensierire la retroguardia ospite. In un’occasione per la verità c’erano riusciti alla grande, prima colpendo la traversa con Bianchi e quindi insaccando di testa a porta vuota con Sally Sally, ma il guardalinee donna ha visto un fuorigioco, annullando ! Immediate, forti e vibranti a quel punto le proteste di giocatori, pubblico e panchina venafrani, ma non c’è stato nulla da fare. O meglio, il seguito c’è stato : l’espulsione dell’infuriato mister venafrano Camorani, che non aveva visto alcun fuorigioco dei suoi, protestando energicamente col direttore di gara, incappando così nel rosso. Partita quindi relativamente bella, col Campobasso che ha fatto la sua onesta ma non esaltante partita e col Venafro che non è riuscito a raggiungere quel pari che sembrava alla portata e che è sfuggito per un’inezia. Per il ritorno di Coppa tutto facile per il Campobasso, dopo questo pur risicato successo esterno? E’ possibile, ma resta l’imprevedibilità del calcio come “ultima spiaggia” per il Venafro, che comunque al “Del Prete” pur perdendo ha fatto capire che il mollare non è nel suo vocabolario !