Domenica 16 giugno alle ore 10:00 si terrà una breve passeggiata nei dintorni del lago della Montagna Spaccata. L’invaso e l’area circostante sarebbero interessati, eventualmente, dal progetto presentato dall’Enel.

Muovendoci lungo il perimetro del bacino artificiale tra la riva ed i boschi ascolteremo la voce dei territori, la storia di chi ha investito energie e tempo per rigenerare spazi, idee ed attività economiche che parevan scomparse. Andremo in contro a rivoli d’acqua, sassi e fango, seguendo le linee di terra disegnate nei decenni da orsi e cervi, rapaci notturni ed uomini. La geografia dei luoghi ci verrà incontro, grazie alle parole di chi guida i passi, indica vette, lontane mete. Nell’incedere lento dedicheremo dei momenti a ciò che vive ai margini, nascosto tra l’edera ed i rami degli alberi. Approfondiremo le difficoltà incontrate negli anni dalle comunità dimenticate delle terre appenniniche. Parleremo del progetto Pizzone II per evidenziare le criticità, gli innumerevoli svantaggi, i rischi legati alla realizzazione dell’opera. La partecipazione all’escursione è gratuita ma è necessario effettuare la prenotazione contattando gli organizzatori ad uno dei seguenti numeri 366 5018922 – 333 9637202 – 339 6930600. Verranno fornite informazioni aggiuntive riguardo il luogo d’incontro, le caratteristiche dell’itinerario, l’attrezzatura necessaria e le norme di comportamento. Il trekking verrà condotto da quattro guide professioniste AIGAE.