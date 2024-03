di Redazione

Il coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia, Filoteo Di Sandro, ha convocato il coordinamento regionale del Partito per sabato 9 marzo alle ore 10,00 presso hotel Rinascimento a Campobasso.

Nella riunione saranno affrontati essenzialmente le problematiche inerenti la politica regionale e l’organizzazione delle prossime scadenze elettorali. “Per domani ho convocato il nuovo coordinamento regionale del nostro Partito ricostituito ed allargato dopo le elezioni regionali e dopo la celebrazione dei congressi provinciali di Campobasso ed Isernia. Una riunione importante per fare il punto della situazione politica regionale e discutere dei numerosi problemi come quelli legati alla programmazione sanitaria. Inoltre sarà l’occasione per discutere delle prossime scadenze elettorali e delle amministrative che ci vedranno impegnati soprattutto nelle città di Campobasso e Termoli.”