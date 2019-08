Il Presidente del Consiglio Comunale di Campobasso, Tonino Guglielmi, sentita la Conferenza dei Capigruppo tenutasi ieri 14 agosto, convoca il Consiglio Comunale in via straordinaria in prima convocazione per il 16 agosto 2016, alle ore 8.30, e in seconda convocazione lunedì 19 agosto, sempre alle ore 8.30, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

· Surroga dell’ex Consigliere Comunale Lorenzo Sallustio.

· Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS). Approvazione schema di accordo “Sviluppo turistico lungo i tratturi molisani”, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990.

· Nomina di due consiglieri comunali in seno alla Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari.