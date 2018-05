Il Consiglio comunale di Isernia è stato convocato per venerdì 25 maggio, alle ore 17, in prima convocazione, e per lunedì 28 maggio, alle ore 16, in seconda convocazione.

Cinque gli argomenti in agenda:

1) APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2017 AI SENSI BELL’ARTICOLO 227 DEL D.LGS. 267/2000.

2) VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020. RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N 88 IN DATA 03/05/2018 ADOTTATA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000.

3) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 DEL D.LGS. 267/2000 (SETTORE AA.GG./SERVIZI AL CITTADINO).

4) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 DEL D.LGS. 267/2000 (SETTORE AA.GG./SERVIZI AL CITTADINO).

5) CONCESSIONE DEL SUOLO, CON ANNESSO OSSARIO COMUNE, PROSPICIENTE LA CAPPELLA CIMITERIALE INTESTATA AI “FRATI MINORI CAPPUCCINI” NEL CIVICO CIMITERO CAPOLUOGO DI ISERNIA – APPROVAZIONE E INTEGRAZIONE AL PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEGLI IMMOBILI COMUNALI.