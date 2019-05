Il consiglio comunale di Isernia è stato convocato, in prima convocazione, per sabato 1° giugno alle ore 9, e in seconda convocazione per martedì 4 giugno alle ore 16.

Due gli argomenti all’ordine del giorno:

1) Risposte alle interrogazioni;

2) Approvazione rendiconto di gestione 2018, ai sensi dell’art. 227 del D.lgs 267/2000.