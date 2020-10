Il Presidente Salvatore Micone ha convocato per mercoledì 21 ottobre, alle ore 9:30 la prossima seduta del Consiglio regionale.

Questi gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, rinvenienti dall’aggiornata seduta dello scorso 14 ottobre:

1. Proposta di legge n. 48, di iniziativa del consigliere Di Lucente, ad oggetto “Diffusione tecniche di pronto intervento per la disostruzione pediatrica”. [Relatore: cons. Calenda]

2. Proposta di legge n° 101, di iniziativa del Consigliere Calenda, ad oggetto “Istituzione Consulta della Famiglia”. [Relatore: cons. Cefaratti]

3. Proposta di legge n. 117, di iniziativa del consigliere Romagnuolo A., concernente “Modifica alla legge regionale n. 25 del 18 ottobre 2002 «Eliminazioni barriere architettoniche»” [Relatore: cons. Fontana]

4. Proposta di legge n. 52, di iniziativa dei consiglieri Romagnuolo N.E. e D’Egidio, concernente “Disposizione in materia di valorizzazione ed utilizzazione commerciale e turistica del Trabucco Molisano” [Relatore: cons. Romagnuolo]

5. Gestione liquidatoria delle Comunità montane. Indagine conoscitiva ex art. 20 l.r. 10 maggio 2019, n. 4 (Legge di stabilità regionale 2019).

6. Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Fanelli Facciolla, ad oggetto “Fenomeno coronavirus COVID-19 in Molise. Stato di programmazione e gestione della possibile emergenza dall’ASREM e dalla Regione Molise. Richiesta di chiarimenti al Presidente della Giunta regionale”. [Pervenuta risposta scritta prot. N.5417/2020 del 28/09/2020]

7. Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri De Chirico, Greco e Primiani, ad oggetto “Metanodotto Larino Chieti – Area demaniale d’uso civico bosco Corundoli”. [pervenuta risposta scritta prot. N.5311/2020 del 18/09/2020]

8. Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Manzo, Greco, De Chirico, Fontana, Primiani e Nola, ad oggetto “Attivazione dei servizi per persone con disabilità”. [Pervenuta risposta scritta prot. N.5418/2020 del 28/09/2020]

9. Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad “Utilizzo fondi LEA per prestazione in favore dei disturbi dello spettro autistico. Chiarimenti al Presidente della Giunta regionale”. [Pervenuta risposta scritta prot. N.5378/2020 del

23/09/2020]

10. Commissione regionale per la parità e per le pari opportunità. Elezione di un componente in sostituzione di un dimissionario. Legge regionale 13 aprile 2000 n. 23. [Trasmesso in data 3/01/2019 prot. N. 39/19. Rinvio della trattazione nella seduta del 28 maggio 2019]

11. Consorzio per lo sviluppo industriale di Campobasso – Bojano. Collegio dei revisori dei conti – Nomina di tre membri effettivi, di cui uno individuato con funzioni di Presidente, e da due supplenti. Avviso n. 18/2019 – BURM N. 63 DEL 2018 (Scadenza 31 dicembre 2018)

[Documentazione trasmessa in data 21 febbraio 2019 prot. n. 1397. Rinvio della trattazione

nella seduta del 28 maggio 2019]

12. Commissione regionale per la parità e le pari opportunità. Nomina componenti. Avviso n. 4/2019 pubblicato all’albo pretorio on-line del Consiglio regionale dal 25 giugno al 10 luglio 2019. [Prima iscrizione nella seduta del 7 agosto 2019] Rg. n. 474 Prot. n. 5451/19 del 22/07/2019

13. Società Molise Dati S.p.a.. Collegio dei sindaci. Indicazione, ai fini della designazione da parte della Giunta regionale, dei tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e dei due membri supplenti. [Partecipata ai componenti l’assemblea con nota prot. n. 9030/19 del 5 dicembre 2019]

14. Interpellanza, a firma del consigliere Manzo, ad oggetto “Mancata attivazione della Consulta per le Politiche Sociali. Provvedimenti”.

15. Interpellanza, a firma del consigliere Fanelli, ad oggetto “Trasporto pubblico locale. Richiesta di chiarimenti al Presidente della Giunta Regionale”. Rg. n. 783

16. Interpellanza, a firma dei consiglieri Fontana, Manzo, De Chirico, Greco, Nola e Primiani, ad oggetto «Nomina delle “Commissioni Mediche Sanitarie per gli accertamenti in materia d minorazioni e malattie invalidanti e per l’accertamento dell’handicap presso i Distretti SocioSanitari”».

17. Mozione, a firma del consigliere Romagnuolo, ad oggetto “Richiesta sospensione dell’atto aziendale Asrem n° 292 del 25/05/2020, a firma del Direttore Generale, Avv. Oreste Florenzano”.

18. Mozione, a firma dei consiglieri Romagnuolo e Calenda, ad oggetto “Sostituzione dell’Assessore esterno Michele Marone entro il 31 agosto 2020 firmato da undici consiglieri regionali della maggioranza a Campodipietra (cb) il 26 giugno 2020 e presentato al Presidente Toma – riduzione dei costi della politica”. Rg. n. 844 Prot. n. 4733/20 del 06/08/2020

19. Mozione, a firma del consigliere Romagnuolo, ad oggetto “Dotazione di uno scuolabus al Comune di Lupara”.

20. Interpellanza, a firma dei consiglieri De Chirico, Primiani, Fontana e Greco, ad oggetto

“Ricorso ai test sierologici per indagine di sieroprevalenza sulle Forze dell’Ordine e in specifici contesti di comunità. Riscontro sui 15.000 test sierologici acquisiti dall’ASREM con le donazioni in denaro pervenute da Banca d’Italia”

21. Interpellanza, a firma dei consiglieri De Chirico, Primiani, Fontana e Greco, ad oggetto “Molise Acque – Redigendo Accordo sindacale aziendale per l’assunzione di n. 50 lavoratori per 36 mesi a 18 ore settimanali e consulenze/incarichi ex Delibere del Cda di Molise Acque n.35-37-38 del 11.05.2020”

22. Proposta di legge n° 71, di iniziativa del Consigliere Iorio, ad oggetto “Adeguamento e riordino dei Consorzi di Bonifica – Ulteriori modifiche alla L.R. n. 42/2005”.

23. Proposta di legge n° 79, di iniziativa della Giunta regionale, ad oggetto “La disciplina delle attività commerciali”. [Iscrizione ai sensi dell’art. 42 dello Statuto regionale. Prima iscrizione nella seduta del 4 febbraio 2020]

24. Proposta di legge n° 80, di iniziativa della Giunta Regionale, ad oggetto “PDL N. 80 La

disciplina regionale delle attività artigianali”. [Iscrizione ai sensi dell’art. 42 dello Statuto

regionale. Prima iscrizione nella seduta del 4 febbraio 2020]

25. Proposta di legge n° 91, di iniziativa dei Consiglieri Di Lucente, Micone, ad oggetto “Disciplina della professione di Guida alpina – Maestro di alpinismo, di aspirante guida e di

accompagnamento in media montagna”. [Prima iscrizione nella seduta del 4 febbraio 2020;

iscrizione ai sensi dell’art. 42 dello Statuto regionale]

26. Proposta di legge n° 94, di iniziativa del Consigliere Fanelli, ad oggetto “Norme per il

riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)”. [Iscrizione ai sensi dell’art. 42 dello Statuto regionale]

27. Proposta di legge n. 30, di iniziativa del consigliere Fanelli, ad oggetto “Riduzione delle

indennità dei consiglieri regionali e destinazione dei risparmi per politiche a sostegno dei negozi nei piccoli Comuni”. [Iscrizione ai sensi dell’art. 42 dello Statuto regionale]

28. Proposta di legge n° 93, di iniziativa del Consigliere Fanelli, ad oggetto “Legge regionale in materia di Cultura e Spettacolo. Codice Regionale della Cultura”. [Iscrizione ai sensi dell’art. 42 dello Statuto regionale].

29. Proposta di legge n° 89, di iniziativa dei Consiglieri Fanelli, Facciolla, ad oggetto “Disciplina delle Cooperative di Comunità e azioni regionali a sostegno”. [Iscrizione ai sensi dell’art. 42 dello Statuto regionale]

30. Proposta di legge n° 85, di iniziativa dei Consiglieri Fanelli, Facciolla, ad oggetto

“Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche del lavoro nella regione”. [Iscrizione ai sensi dell’art. 42 dello Statuto regionale]

31. Proposta di legge n° 83, di iniziativa dei Consiglieri Fanelli, Facciolla, ad oggetto “Disposizioni per la valorizzazione e tutela ambientale dei laghi del Molise”. [Iscrizione ai sensi dell’art. 42 dello Statuto regionale]

32. Proposta di legge n° 98, di iniziativa dei Consiglieri Matteo, Di Lucente, ad oggetto “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo”. [Iscrizione ai sensi dell’art. 42 dello Statuto regionale]

33. Rg. n. 562 Prot. n. Proposta di legge n. 100, a firma dei consiglieri Fanelli, Matteo, Manzo, Di Lucente, Romagnuolo Aida, Micone e Primiani ad oggetto “Tutela, conservazione e valorizzazione della diversità vegetale del territorio molisano”. [Iscrizione ai sensi dell’art. 42 dello Statuto regionale]

34. Proposta di legge n° 15, di iniziativa dei Consiglieri Scarabeo, Matteo, Cefaratti, Pallante, N. E. Romagnuolo, D’Egidio, A. Romagnuolo, Tedeschi, Calenda, Micone, ad oggetto “Test antidroga casuali e periodici per i consiglieri e assessori della Regione Molise”. [Iscrizione ai sensi dell’art. 42 dello Statuto regionale.