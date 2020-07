Il Consiglio comunale di Isernia è stato convocato, presso la sala-teatro dell’auditorium Unità d’Italia, in prima convocazione per martedì 28 luglio alle ore 18, e in seconda convocazione per giovedì 30 luglio alla stessa ora.

Cinque gli argomenti all’ordine del giorno:

1) APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019, AI SENSI DELL’ART. 227 DEL D.LGS. 267/2000.

2) VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021. MANCATA RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL 13 FEBBRAIO 2020, ADOTTATA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000.

3) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 194 DEL TUEL.

4) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 194, COMMA 1, LETTERA A, DEL TUEL.

5) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194, COMMA 1, LETTERA A, DEL TUEL.