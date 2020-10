Il Consiglio Provinciale è convocato, in seduta ordinaria alle ore 18,00 del giorno 27/10/2020 in prima convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1) Interrogazione a firma dei Consiglieri A. Cantone e M. Sacco (prot. n. 8243/2020) ad oggetto “Protocollo d’intesa per l’istituzione di un Presidio Turistico e Culturale in ambito Provinciale – Richiesta chiarimenti” (art. 71 Regolamento Consiglio Provinciale).

2) Approvazione verbali sedute precedenti del 21 luglio e 27 agosto 2020 (art. 69 Regolamento Consiglio Provinciale).

3) Adozione e approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

4) Adozione e contestuale approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e allegati art. 151 D.Lgs. 267/2000 ed art. 11 D.Lgs. n° 118/2011.

5) Surroga Consigliere Provinciale Alfonso Cantone. Convalida neo Consigliere Gabriella Di Nardo (comma 69 dell’art. 1 della legge n. 56/2014).

6) Ratifica della deliberazione del Presidente n. 28 del 28/07/2020 di variazione al bilancio di previsione 2019-2020 annualità 2020 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.lgs.267/2000. Contributo MIUR per adeguamento funzionale aule Istituti Scolastici in conseguenza emergenza COVID 19.

7) Ratifica della deliberazione del Presidente n. 30 del 12/08/2020 di variazione al bilancio di previsione 2019-2020 annualità 2020 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.lgs.267/2000. Contributo MIUR per interventi urgenti di edilizia scolastica per adattamento aule didattiche per il contenimento.

8) Art. 147-ter del D. Lgs. 267/2000. Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi al 31 agosto 2020.

9) Salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. nà 267/2000.

10) Bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, Applicazione dell’avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell’esercizio 2019,(art. 187, comma 2, D.lgs. n° 267/2000).

11) Comunicazione al Consiglio in merito alla deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Molise n° 55/2020/PRSP del 23 luglio 2020 – relativa ai controlli interni anno 2018.