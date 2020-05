Il Consiglio comunale di Isernia è stato convocato, in seduta d’urgenza, per le ore 17 di domani 26 maggio in prima convocazione, e per giovedì 28 maggio, alla stessa ora, in seconda convocazione.

Un solo argomento all’ordine del giorno:

1) Nuovo regolamento in materia di dehors. Deroga temporanea alle disposizioni del paragrafo 4.2 del manuale tecnico.

Il Consiglio si terrà in videoconferenza. La diretta streaming della seduta sarà, come di consueto, trasmessa dalla testata giornalistica ‘Isernia Informa’, e potrà essere seguita tramite il link presente sulla Hp del sito web del Comune di Isernia.