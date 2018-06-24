Il Consiglio comunale di Isernia è stato convocato per martedì 26 giugno, alle ore 16:30. Cinque gli argomenti in agenda:
1) DIMISSIONI CONSIGLIERE COMUNALE ROBERTO DI BAGGIO. SURROGA E CONVALIDA CONSIGLIERE COMUNALE LINDA DALL’OLIO;
2) INTERROGAZIONI;
3) APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO COMUNALE;
4) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 DEL D.LGS. 267/2000.
5) MODIFICA DEL PROCEDIMENTO SUAP N. 075/06, GIÀ APPROVATO IN VARIANTE AL PRG CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 5 DELL’8 GENNAIO 2007 E DELLA CONVENZIONE REP. N. 2845 STIPULATA IL 28 DICEMBRE 2009. – ATTO DI INDIRIZZO.