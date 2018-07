Il Consiglio comunale di Isernia è stato convocato d’urgenza, in prima convocazione, per domani 24 luglio, alle ore 16:30, e in seconda convocazione, per giovedì 26 luglio alla stessa ora.

Otto gli argomenti in agenda

1) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI.

2) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000.

3) VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARLO 2018/2020. RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 125 IN DATA 14/6/2018, ADOTTATA AI SENSI DELL’ART 175, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000.

4) APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP), PERIODO 2018/2020.

5) ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 2018/2020 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 175, COMMA 8, E 193 DEL D.LGS. 267/2000.

6) REALIZZAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO IN LOCALITÀ SAN LEUCIO. ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA. COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE E DI SERVITÙ DI PASSAGGIO IN FAVORE DELLA “E- DISTRIBUZIONE SPA”

7) PROROGA, FINO AL 31/12/2018, DEL PERIODO TRANSITORIO PER L’ENTRATA IN VIGORE DEL “PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE AFFISSIONI DIRETTE SU SUOLO PUBBLICO”, APPROVATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 9/2016, E DELLE PROCEDURE DI GARA PER LA CONCESSIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.

8) ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE TESTA IN MERITO ALLA SOPPRESSIONE NEL MOLISE DI UNITÀ OPERATIVE ENEL.