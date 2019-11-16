Il Consiglio comunale di Isernia è stato convocato per martedì 19 novembre, alle ore 16:30, per trattare i seguenti nove argomenti:
1) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
2) INTERPELLANZE
3) RELAZIONE DEL SINDACO SULLA REALIZZAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE AI SENSI DELL’ART. 20, COMMA 7, DELLO STATUTO COMUNALE
4) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2020-31/12/2024. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE E DELLE DIRETTIVE PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
5) APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELL’IMMOBILE EX SCUOLA MEDIA “A. D’ISERNIA”
6) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS 267/2000
7) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO PER LAVORI, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I.
8) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS.267/2000 E S.M.I.
9) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I.