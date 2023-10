Il Presidente Quintino Pallante ha convocato per martedì 17 ottobre, per le ore 10.00, la prossima seduta del Consiglio regionale. Sono 27 i punti all’ordine del giorno. C’è attesa per le nomine di numerosi enti regionali tra cui l’Azienda autonoma di soggiorno e turismo, la FinMolise, il Corecom, l’Arsarp, Molise Acque e l’Arpa.

di redazione