Il Consiglio Comunale di Isernia è stato convocato, in prima convocazione, per martedì 17 novembre alle ore 17:30, e in seconda convocazione, per giovedì 19 novembre alla stessa ora. Le sedute si terranno in videoconferenza.

Cinque gli argomenti all’ordine del giorno:

1) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI.

2) DOCUMENTO UNICO Dl PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2020/2022. DISCUSSIONE E CONSEGUENTE APPROVAZIONE (ART. 170 COMMA I DEL D.LGS. 267/2000).

3) APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 151 DEL D.LGS.267/2000 E ART. 10 DEL D.LGS. 118/2011).

4) PRESA D’ATTO DELLA DEFINIZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA/AMBITO DI CONSOLIDAMENTO E DELL’INSUSSISTENZA DELL’OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2019.

5) CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO – ADESIONE COMMEMORATIVA.