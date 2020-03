Il Presidente Salvatore Micone, vista la richiesta del Presidente della Giunta regionale, ha convocato per lunedì 30 marzo il Consiglio regionale. Il Presidente della Regione, Donato Toma, ha infatti chiesto una seduta dell’Assemblea per poter informare l’Assise sugli sviluppi dell’emergenza causata dal COVID-19 e di illustrare il piano sanitario messo in atto oltre a tutte le misure poste in essere per arginare il contagio Il Consesso si riunirà alle ore 9:00, in videoconferenza. I Consiglieri che lo riterranno, potranno partecipare alla seduta anche in presenza, presso la sede consiliare di Palazzo D’Aimmo.