Il Consiglio comunale di Isernia è stato convocato per il 4 luglio, alle ore 16,30. Nove gli argomenti in agenda.

1. MOZIONE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE BRUNO FRANCESCA “STRISCE BLU”.

2. MOZIONE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE TEDESCHI COSMO + 4 (FONDI DI SVILUPPO PER IL SUD ITALIA).

3. MOZIONE GRUPPO CONSILIARE “ISERNIA MIGLIORE” – MODIFICA ART. 19 CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE.

4. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO. SENTENZA TRIBUNALE DI ISERNIA N. 258/2018.

5. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO. SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO N. 201/2018.

6. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO. SENTENZA TRIBUNALE DI ISERNIA N. 286/2018.

7. CONCESSIONE CITTADINANZA ONORARIA A PADRE LUIGI MARRO.

8. APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE “ADOTTA UN’AREA A VERDE, UNA FIORIERA-AIUOLA, UNA FONTANA”.

9. NOMINA COMMISSIONE SPECIALE TOPONOMASTICA.

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