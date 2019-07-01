Il Consiglio comunale di Isernia è stato convocato per il 4 luglio, alle ore 16,30. Nove gli argomenti in agenda.
1. MOZIONE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE BRUNO FRANCESCA “STRISCE BLU”.
2. MOZIONE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE TEDESCHI COSMO + 4 (FONDI DI SVILUPPO PER IL SUD ITALIA).
3. MOZIONE GRUPPO CONSILIARE “ISERNIA MIGLIORE” – MODIFICA ART. 19 CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE.
4. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO. SENTENZA TRIBUNALE DI ISERNIA N. 258/2018.
5. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO. SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO N. 201/2018.
6. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO. SENTENZA TRIBUNALE DI ISERNIA N. 286/2018.
7. CONCESSIONE CITTADINANZA ONORARIA A PADRE LUIGI MARRO.
8. APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE “ADOTTA UN’AREA A VERDE, UNA FIORIERA-AIUOLA, UNA FONTANA”.
9. NOMINA COMMISSIONE SPECIALE TOPONOMASTICA.