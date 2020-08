Avviso di convocazione del Consiglio Provinciale

Per quanto prescritto dall’art. 39 del vigente regolamento e per gli adempimenti di competenza di ognuno, viene riportato, di seguito, l’avviso di convocazione del Consiglio Provinciale del 27/08/2020, con l’Ordine del Giorno.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTI

– la legge 07/04/2014 n. 56 e s.m.i.;

– il Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

– il vigente Statuto Provinciale;

– il vigente Regolamento del Consiglio Provinciale

DISPONE

Il Consiglio Provinciale è convocato, in seduta straordinaria alle ore 18,00 del giorno 27/08/2020 in prima convocazione, per trattare i seguenti argomenti:

1. Convocazione urgente del Consiglio Provinciale a firma dei Consiglieri Cristofaro Carrino e Pierluigi Pacitti (nota prot. n. 7461/2020) ad oggetto “Protocollo d’intesa per l’istituzione di un Presidio Turistico e Culturale in ambito provinciale con addendum successivo. Revoca del protocollo d’intesa.”

2. Rinnovo Commissione Elettorale Circondariale Provinciale di Isernia e della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Venafro (artt. 21 e 22 D.P.R. 223/67) – Designazione componenti.