Presieduta dal Presidente Salvatore Micone si è tenuta nella mattinata di ieri la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari. Nella riunione si è discusso degli argomenti di maggior rilievo e attualità da porre all’attenzione del Consiglio regionale.

Sul punto sono intervenuti, facendo richieste e proposte, i Presidenti Iorio, Greco, Calenda, Fanelli, Cefaratti e il Presidente della Giunta regionale Toma. Sintetizzando le posizioni emerse nel confronto, il Presidente Micone ha deciso di convocare per il prossimo 14 gennaio una seduta del Consiglio regionale nel cui ordine del giorno porre tutte le interpellanze in giacenza e gli atti di indirizzo concordati in Conferenza e ritenuti di maggiore urgenza.

Il Presidente Micone ha anche dato notizia di voler convocare una riunione con tutti i Presidenti delle Commissioni permanenti e i Capigruppo consiliari per verificare le migliori iniziative da porre in essere per accelerare l’iter di vaglio delle proposte di legge in giacenza, al fine di porle nel più breve tempo possibile all’attenzione dell’Aula.