Il Presidente del Consiglio Regionale, Vincenzo Cotugno, ha presieduto nella mattinata di oggi la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari nel corso della quale si è discussa la programmazione dei lavori dell’Assise, con particolare riferimento ad argomenti di rilievo da porre all’attenzione dell’Assise.

Il Presidente Cotugno, con l’assenso dei Capigruppo, ha deciso di programmare per martedì 6 febbraio, alle ore 10.30, e per martedi 20 febbraio le prossime sedute dell’Assemblea legislativa. Il Presidente Cotugno ha anche ricordato, insieme agli altri Presidenti dei Gruppi, la figura del Sindaco di Campochiaro, e Consigliere Provinciale di Campobasso, Antonio Carlone scomparso in queste ore. Nel corso della seduta il Consigliere Ioffredi ha annunciato la presentazione, fatta insieme ai Consiglieri Ciocca e Monaco, di una proposta di legge per lo scioglimento della società Autostrade del Molise.