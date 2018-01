Per quanto prescritto dall’art. 39 del vigente regolamento e per gli adempimenti di competenza di ognuno, viene riportato, di seguito, l’avviso di convocazione del Consiglio Provinciale del 30/01/2018 , con l’Ordine del Giorno.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTI:

– la Legge 07/04/2014 n. 56 e s.m.i.;

– il Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

– il vigente Statuto Provinciale;

– il vigente Regolamento del Consiglio Provinciale

D I S P O N E

Il Consiglio Provinciale è convocato, in seduta straordinaria alle ore 17,00 del giorno 30/01/2018 in prima convocazione, per trattare i seguenti argomenti:

Nr. Oggetto

001 Approvazione verbali sedute precedenti del 28 novembre e 14 dicembre 2017 (art. 69 Regolamento Consiglio Provinciale).

002 Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Documento generale. Approvazione

003 Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale. Modifica dell’art. 15 in tema di “Commissioni consiliari permanenti”

004 Commissioni Consiliari Permanenti. Art. 16, comma 6 del Regolamento del Consiglio Provinciale. Ritorno deliberativo

005 Proposta di modifica dello Statuto provinciale all’Assemblea dei Sindaci. Art. 1, comma 55 della legge n. 56/2014