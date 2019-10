Il Presidente Salvatore Micone ha convocato per domani, giovedì 31 ottobre, alle ore 9:00, la seduta straordinaria del Consiglio regionale per la celebrazione della Giornata della Memoria, istituita con legge regionale 29/2003, per le vittime del terremoto del 2002.

La legge regionale n. 29 del 12 novembre 2019, infatti, prevede che il 31 ottobre di ogni anno si celebri la Giornata della Memoria in ricordo dell’evento sismico che colpì la comunità molisana nel 2002, determinando, tra l’altro, il crollo della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia e il perimento di 27 bambini e della loro maestra.

La stessa legge prevede che in occasione di questa celebrazione, il Consiglio regionale si riunisca per promuovere una riflessione e un approfondimento sulle problematiche relative all’evento verificatosi in quel 2002, alla protezione civile, alla prevenzione, alla sicurezza ed al mondo dell’infanzia.