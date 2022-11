Riflettori puntati sull’olio extravergine di oliva ad Isernia. Nella circostanza si dirà di storia e cultura popolare del tipico prodotto della terra e dell’ambiente molisani, l’olio appunto, decantandone qualità e pregi per la migliore salute di tutti. Ecco quanto pervenuto circa l’appuntamento isernino : “Sabato 12 novembre h 17,30 presso la sala gialla della Provincia di Isernia si terrà un convegno sull’EVO-Olio Extravergine di oliva. Nella circostanza verranno trattati alcuni punti salienti sulle qualità organolettiche dell’olio d’oliva, come cultivar e varietà stesse dell’olio. Si parlerà anche di aspetti salutistici e percorsi nutrizionali che culmineranno con assaggi di alcune delle qualità dell’olio. Il tutto avverrà grazie alla partecipazione del Panel di Isernia ed all’apporto essenziale del dott. Gianluca Ciammetti, esperto in materia e come tale voce significativa ed autorevole nello specifico”. Un appuntamento cioè da non mancare, trattandosi di storia, ambiente, cultura, sapori e salute.