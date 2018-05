Riceviamo e pubblichiamo

La Fillea CGIL e la CGIL Molise, in riferimento all’iniziativa in fase di organizzazione per il prossimo 23 maggio a Venafro dal titolo “Colacem di Sesto Campano sostenibilità ambientale ed economia circolare sicurezza ed opportunità di sviluppo”, prende atto con rammarico delle strumentalizzazioni, delle offese e delle ingiurie gratuite rivolte alle scriventi a mezzo stampa e social da parte di taluni che non perdono occasione per farsi propaganda, con affermazioni diffamatorie rispetto alle quali abbiamo dato mandato ai nostri legali di valutarne la rilevanza penale.

Da sempre le scriventi si sono battute in difesa del diritto alla salute di tutti i cittadini e dei lavoratori, a partire dalle aziende e dalla necessità che esse investano in sicurezza e tutela ambientale. Tante le manifestazioni in difesa del territorio e contro le politiche speculative come il ricorso all’eolico selvaggio e alle discariche, ci siamo battuti e ci battiamo per affrontare il tema della salute anche attraverso prese di posizioni chiare e iniziative sulla necessità di una sanità pubblica di qualità a difesa del diritto universale alla salute.

Che esista un tema forte legato alla sostenibilità dello sviluppo di qualità legato alle strutture produttive presenti in Regione, è del tutto evidente. In alcuni territori ancora più che in altri si avverte da parte di tutti la necessità di approfondire, conoscere e individuare soluzioni nell’interesse generale.

Tante falsità sono state riportate, il convegno non vede la presenza di alcuna azienda, ma se non si vuole semplicemente continuare a parlare e discutere solo in senso lato di ambiente e sviluppo, occorre cominciare a dire chiaramente le cose come stanno, partendo dall’analisi delle attività produttive presenti nel territorio, per poi chiedere le necessarie innovazioni tecnologiche.

Il tema della salute e della sicurezza sia dei lavoratori e sia dei cittadini molisani è per la Fillea CGIL e la CGIL Molise, una priorità. Su questi obiettivi si è partiti per costruire l’iniziativa del 23 maggio. Il tema sicurezza e salute è scomparso dal dibattito pubblico e dell’agenda politica a tutti i livelli, Fillea CGIL e la CGIL Molise invece vogliono riaccendere un faro e ribadire la necessità di coniugare uno sviluppo sostenibile effettuando le verifiche sulle aziende già presenti sul territorio.

Questi obiettivi sono talmente evidenti che le scriventi non hanno difficoltà a sospendere l’iniziativa del prossimo 23 maggio posticipandola per il tempo sufficiente per chiarirci con tutte le associazioni, invitandole sin da oggi a partecipare al confronto. Resta inteso che è nostra ferma intenzione programmare a breve un nuovo appuntamento nel pieno rispetto di tutti, ma con l’estrema convinzione che questo tema interessi principalmente i lavoratori e i cittadini.

Sandro Del Fattore

Il Segretario Generale CGIL Molise

Silvio Amicucci

Il Segretario Generale FILLEA CGIL Molise