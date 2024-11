di T.A.

Interessante appuntamento a Roccasicura, promosso dal Comune in collaborazione con l’Associazione delle Famiglie dei Combattenti Polacchi in Italia, si terrà il prossimo 30 novembre (h 17) nella sala conferenze della cittadina molisana in piazza Sant’Antonio il convegno dal titolo “ROCCASICURA NELLA II^ GUERRA MONDIALE. LA COLLABORAZIONE DEI COMBATTENTI POLACCHI NELLA GUERRA DI LIBERAZIONE”. Nella circostanza previsti gl’interventi di Maurizio Nowak, presidente API, Fabio Milano, sindaco di Roccasicura, Giuseppe Pardini, ordinario di storia contemporanea all’Università campana “Vanvitelli” e di Carmine Pinto, ordinario di storia contemporanea all’Università degli Studi d Salerno. Modererà i lavori Valeria Profeta.