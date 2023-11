di Redazione

“Sport Paralimpico: dall’avviamento alle stelle” è il tema del convegno che si terrà sabato prossimo, 18 novembre, presso la palestra del Liceo Scientifico in via Scardocchia a Campobasso a partire dalle 10.30.

Un progetto promosso a livello nazionale in sinergia da ANSMeS e Cip veicolato in tutta Italia dai rispettivi comitati regionali dei due enti Coni per sensibilizzare giovani e studenti alla conoscenza del mondo sportivo paralimpico.

A portare le rispettive, preziose testimonianze, saranno gli atleti Lorena Ziccardi della Nazionale Italiana di Basket in carrozzina; Francesco Messori, capitano e fondatore della Nazionale Italiana Calcio amputati e i componenti della squadra di Basket in carrozzina Fly Sport Molise.

Un appuntamento, dunque, in sintonia e nel solco della mission di ANSMeS e Cip, da sempre al fianco dell’attività svolta sul territorio in favore del mondo paralimpico.