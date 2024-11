di Redazione

“La cultura è uno dei punti dai quali partire per la valorizzazione e la promozione del territorio – lo ha affermato il Consigliere regionale delegato al turismo e alla Cultura Fabio Cofelice in occasione dell’incontro organizzato dal Rotary Club nella sala della Costituzione a Campobasso: ‘archivi e biblioteche del Molise un patrimonio da conoscere e tutelare’ . “Il confronto – ha dichiarato il consigliere Fabio Cofelice – è una delle armi vincenti per affrontare le importanti sfide che ci attendono, in un momento, tra l’altro, in cui il Ministero sta promuovendo e pianificando il processo di digitalizzazione del patrimonio del Paese, perchè sia accessibile a tutti; le opere delle quali il Molise è custode, non solo sono un bene inestimabile, ma costituiscono l’ossatura della nostra storia; ed è la nostra storia che può rappresentare il valore aggiunto per la promozione della regione nonché formidabile veicolo per il turismo.

In quest’ottica – ha poi concluso Cofelice– diventa fondamentale il confronto. Serve dialogo tra la parte politica e quanti sono impegnati per la divulgazione della cultura, al fine di individuare insieme strategie comuni di rilancio dei nostri luoghi e delle nostre tradizioni”.