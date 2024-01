di Redazione

L’ ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI REGIONALI DEL MOLISE, segnala il convegno dal titolo “La tutela delle donne nell’attuale contesto storico e sociale”, inserito nel nel ciclo di convegni, seminari di studio e testimonianze in materia di promozione della parità e delle pari opportunità. L’incontro si terrà il 17 gennaio p.v., alle ore 15,00, presso l’Aula Turina della Corte dei Conti, Via Baiamonti 6 – Roma.