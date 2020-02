Oggi, mercoledì 5, e domani, giovedì 6 febbraio, presso l’Aula Parlamentino Regione Molise in Via Genova n. 11, importante convegno formativo sulle nuove modalità di controllo della Sicurezza Alimentare a valle delle novità introdotte dai nuovi Regolamenti Europei per garantire maggiore sicurezza dei cittadini.

Il tema “COSA CAMBIA NEI CONTROLLI UFFICIALI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE: dal REGOLAMENTO 625/17 ai REGOLAMENTI DELEGATI e di ESECUZIONE” sarà discusso da due relatori di alto profilo professionale, Bartolomeo Griglio della ASL Torino 5 e da Mauro Pallini Lead Auditor di numerosi Organismi di Certificazione che disserteranno sui contenuti dei nuovi Regolamenti e sulle modalità dei Controlli Ufficiali. Evento accreditato ECM.

Il programma dell’evento prevede le seguenti tematiche:

• Filosofia del nuovo Regolamento 625/17

• Campo di applicazione e Considerando

• Obblighi generali delle autorità competenti

• Riservatezza e trasparenza del personale delle Autorità Competenti

• Norme generali e procedure documentate in materia di controlli ufficiali

• Obblighi degli operatori

• Audit delle autorità competenti

• Azioni esecutive – Azioni delle autorità competenti

• Certificazione ufficiale

• Laboratori di riferimento e verifica da parte delle AA.CC.

• Attività dell’Unione e dei Paesi Terzi

• Regolamenti Delegati e di Esecuzione

Nel pomeriggio di Mercoledì 5 ci sarà una Tavola rotonda sul tema “Collaborazione tra le Autorità ed Enti di Controllo in merito alle attività di ispezione e audit nella Sicurezza Alimentare” alla quale parteciperanno i Rappresentanti di tutte le Forze dell’Ordine che nelle varie forme sono chiamate a garantire un controllo sistematico ed efficace del territorio. L’obiettivo è recepire le indicazioni Ministeriali ed Europee sulla necessità di un più efficace coordinamento dei controlli territoriali.

Nel Pomeriggio di Giovedì 6 altra Tavola rotonda sul tema “Il Rating aziendale così come previsto dal Regolamento UE 625/17”, aspetto che riguarda sia gli addetti ai controlli Ufficiali sia le aziende del settore agroalimentare che saranno soggette a Rating a valle di una valutazione che sarà pubblicata sui siti istituzionali a maggior garanzia dei consumatori. Alla tavola oltre ai rappresentanti delle Autorità di Controllo, parteciperanno aziende molisane. Questi aspetti modificheranno radicalmente sia le modalità dei controlli sia lo stato delle aziende.

Organizzazione del convegno Talenti&Idee , Provider n. 6021 Scuola di Alta Formazione e Perfezionamento “Leonardo”.